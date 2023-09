Steven Defour laat zich uit over nieuwkomers en mogelijk vertrek van aanvaller: "Gedaan met spelen vanuit de luie zetel"

Steven Defour wil met KV Mechelen ook dit weekend een driepunter pakken. Dan moet KAS Eupen voor de bijl. Een belangrijk duel ook met oog op de rest van het seizoen. En wat met de transfermercato?

"Of we nu vertrokken zijn? Na RWDM vond ik dat er te veel kritiek was, nu wil ik ook niet dat er te veel euforie is. Vorig seizoen zaten we met het gegeven dat we uit veel minder goed waren dan thuis en daar proberen we nu verandering in te brengen. We hebben nog een hele weg af te leggen", aldus Steven Defour op zijn persconferentie.

Temeer KAS Eupen geen makkelijke dobber wordt: "Eupen is een andere ploeg geworden. Het voetbalt meer van achteruit, heeft er enkele hardwerkende jongens bij, heeft een goede organisatie en is gevaarlijk op de tegenaanval. Het heeft niet zomaar 10 op 15 gepakt. Het heeft zeker spelers met kwaliteiten."

© photonews

Defour doet dat er bij zijn ploeg ook op alle posities concurrentie is, wat de algemene kwaliteit ten goede komt: "Dat zorgt er voor dat de scherpte omhoog gaat, terwijl er voordien iets te veel spelers vanuit hun luie zetel konden spelen."

Soelle Soelle uitgeleend?

Met Bassette is er nog een extra aanvaller aangetrokken: "Hij is een jonge gast waar veel interesse voor was en die voor ons kiest. Hij heeft een energieke speelstijl en past in onze filosofie. Hij is hoofdzakelijk een centrumspits, al kan hij ook als nummer 10 spelen. Voor ons is dat een grote troef erbij."

Zaterdag zal hij nog niet op de bank zitten tegen Eupen, ondertussen wordt gedacht aan een mogelijke uitleenbeurt van Soelle Soelle. "Dat is het beste voor zijn ontwikkeling. Of dat bij Jong KV zal zijn of bij een amateurploeg, moeten we nog bespreken."