Waarom Anderlecht, ondanks dat hij naar de A-ploeg mocht, één van zijn grootste talenten aan Ajax verloor

't Was een transfer die pijn deed. Ethan Butera verlaat Anderlecht om bij de jeugd van Ajax te gaan spelen. Eén van de grootste verdedigende talenten in jaren verlaat zo Neerpede. Nochtans wilden ze er alles aan doen om hem te houden.

Butera stond heel hoog aangeschreven bij paars-wit. De 17-jarige werd vorig seizoen al overgeheveld naar de U23 en speelde in de Challenger Pro League 14 matchen vooraleer hij op stage met de A-ploeg een meniscusblessure opliep die hem de rest van het seizoen aan de kant zou houden.

Brian Riemer was wel onder de indruk en wou hem integrereren in de A-ploeg dit seizoen. Als hij die knieblessure niet had opgelopen was dat zelfs vorig seizoen al gebeurd en zou een contractverlenging heel wat makkelijker zijn geweest.

Salievski

Intussen werd er wel met hem gesproken om zijn profcontract, dat hij al in mei 2021 tekende, te verlengen. Maar dat viel in dovemansoren. Waarom? Heel wat Europese topclubs hadden hem al opgemerkt tijdens jeugdtoernooien en spraken met zijn entourage.

Er werden hem projecten voorgelegd en dat van Ajax was er eentje om van te snoepen. De post-jeugdopleiding bij de Amsterdammers staat nog steeds te boek als één van de beste van Europa. En de kans om door te stromen is vrij groot.

Enter Afrim Salievski, een voormalige scout van Anderlecht die nu bij Ajax zit. Salievski speelde ooit nog samen met vader Jonathan Butera bij RWDM en de twee zijn nog steeds goed bevriend. Hij prees Butera aan bij Ajax en bij Klaas-Jan Huntelaar, technisch directeur van de Amsterdammers, in het bijzonder.

Na een paar video's was Huntelaar overtuigd: een stevige verdediger met bovengemiddelde technische kwaliteiten, daar staat Ajax op gedrukt. Ajax kon ook meer bieden dan Anderlecht, dat een limiet heeft gezet op contracten voor jeugdspelers. Een pijnlijke zaak voor paars-wit, zoveel is zeker.