🎥 Hans Vanaken haalt uit en incasseert: jennen na doelpunt en "Arrividerci Hans", zijn reactie achteraf is zéér duidelijk

Hans Vanaken was een van dé figuren in de Slag om Vlaanderen. Hij werd gejend, jende terug en moest finaal de duimen leggen. Na de wedstrijd reageerde hij erg duidelijk.

Het begon allemaal in minuut 40 met een vreselijke misser van Vanaken. "Hanske janet, Hanske janet", daagden de supporters van KAA Gent hem meteen uit. Om enkele minuten later de 1-1 te incasseren via ... Vanaken, met de kop.

De Brugse kapitein maakte van de gelegenheid gebruik om met een brede smile en de armen breed de supporters van KAA Gent te jennen. En dat leverde natuurlijk nog meer reuring op bij de supporters, die ook geel vroegen voor de sterkhouder van Club Brugge.

Finaal won KAA Gent wel nog met 2-1 van Club Brugge. Waarop de dj in het stadion uitpakte met "Arrividerci Hans" in de versie van Laura Lynn. Of hoe Gent dan toch zijn gram haalde in het duel in het duel, tot jolijt van de fans.

"Eerst roepen ze op mij en een minuut later kan ik scoren. Dan kun je een reactie verwachten. Maar ik heb daar geen problemen mee en hoop dat zij er dan ook geen problemen mee heb dat ik reageer. Het hoort bij het voetbal."