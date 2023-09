Johan Boskamp deelt sneer uit aan Tedesco over dossier Thibaut Courtois

Vrijdag maakte Domenico Tedesco zijn selectie bekend voor de Rode Duivels. Er werd ook gesproken over de geblesseerde Thibaut Courtois.

Na de rel over de aanvoerdersband tussen Thibaut Courtois en bondscoach Domenico Tedesco was het uitkijken of de Duitser de keeper van Real Madrid zou selecteren, maar door de blessure die Courtois opliep was dit geen issue.

Toch kon Tedesco niet anders dan op zijn persconferentie wat uitleg geven over de situatie, al bleef hij daar bijzonder op de vlakte over. De blessure van Courtois zou de situatie wel eens kunnen afkoelen.

“Daar zullen ze allebei niet rouwig om zijn”, zegt analist Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Ik blijf er wel bij dat Tedesco niet op zijn blote knietjes moet kruipen om te smeken voor zijn terugkeer.”

“Courtois is opgestapt. De bal ligt dus in zijn kamp. Maar nu kunnen ze alles lekker voor zich uitschuiven tot hij weer speelklaar is. Geef het wat tijd. Het zal uiteindelijk wel goed komen tussen die twee.”