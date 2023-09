Opvallend: Kindermans nog in dienst bij Anderlecht, maar vooral al bezig met Antwerp

Jean Kindermans is nog tot juli 2024 aan de slag bij Anderlecht, maar blijkbaar is hij toch ook al bezig aan de voorbereiding van zijn taken bij Antwerp. Hij was een opgemerkte gast in het Mariënstadion.

Kindermans zat 18 augustus al aan Den Dreef toen Antwerp er speelde en ook voor de match bij Union was hij aanwezig in het stadion. Zijn huidige werkgever - hij zit nog altijd in zijn opzeg - speelt om 18u30 in Genk. Het heeft er dus alle schijn van dat Kindermans zich al aan het inwerken is bij The Great Old. Hij moet er samen met jeugdverantwoordelijke Steven Smet de jeugdwerking naar een hoger niveau tillen. Antwerp bracht de voorbije jaren al een paar jongens voort die konden doorbreken, zoals vooral Arthur Vermeeren, maar ook Zeno Van Den Bosch. Dat moeten er op termijn meer worden.