Patrick Goots ziet slinks manoeuvre in contractverlenging voor Van Bommel

Trainer Mark van Bommel heeft zijn contract verlengd bij Royal Antwerp FC. Hij blijft tot medio 2025 aan boord bij de club.

Royal Antwerp FC heeft met trainer Mark van Bommel een nieuw, verbeterd contract gesloten. Dat liep normaal tot juni 2024, maar daar komt nu een extra jaartje bij.

Eind goed al goed”, zegt Patrick Goots erover aan Gazet van Antwerpen. “Een terechte beloning. Antwerp weet dat het een topcoach in de rangen heeft die staf, spelers en supporters meekrijgt in zijn verhaal. Hij is iemand die de juiste dingen op de juiste manier overbrengt.”

Het eerste seizoen van de Nederlander bij The Great Old en het verlengde daarvan leverde alles op wat er mogelijk was: beker, titel, supercup en groepsfase van de Champions League. Beter kon Van Bommel gewoon niet doen.

Al ziet Goots ook een slinks manoeuvre van Antwerp in de contractverlenging voor Van Bommel. “ Blijft hij dezelfde resultaten boeken, dan is de kans natuurlijk groot dat Van Bommel door een topclub wordt weggeplukt. Maar dankzij deze contractverlenging zal er dan voor Antwerp ongetwijfeld de juiste vergoeding tegenover staan.”

Goots ziet Van Bommel dan ook na dit seizoen vertrekken, zoals eerst de bedoeling was, maar daarop zal de club hoe dan ook cashen.