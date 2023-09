Union SG en Royal Antwerp FC tegenover elkaar: "Eigenlijk is het een klein mirakel"

Met Union SG en Antwerp staan de Belgische deelnemers van de Europa League en Champions League tegenover elkaar. Een topper in de Jupiler Pro League.

Wie vijf jaar geleden zou gezegd hebben dat Union SG en Royal Antwerp FC in de Jupiler Pro League een onvervalste topper zouden spelen tegen elkaar, die zou wel eens vreemd bekeken geweest zijn.

Beide ploegen hebben de voorbije jaren een mooi parcours afgelegd en zijn zelfs de Belgische vertegenwoordigers in de Europa League en de Champions League.

“Antwerp was tot nu toe gefocust op Europa. Nu zullen ze toch de focus even weer op de JPL moeten leggen”, zegt Wim De Coninck bij Sporza. “Een gelijkspelletje en geen overtuigend voetbal tegen OHL, al eens verloren tegen Anderlecht. En nu zonder Alderweireld. Het is afwachten hoe ze vanmiddag voor de dag komen na de euforie van woensdag.”

Ook voor Union SG is het een belangrijke partij om de draad weer op te pikken. “Het is wel een beetje de vraag hoe Union de 4-0 op KV Mechelen heeft verteerd. Eigenlijk is het een klein mirakel dat Union na die leegloop weer meedoet voor de top 6. Al kopen ze altijd wel slim in, nu ook met Castro-Montes.”