Van Crombrugge voelde "ondankbaarheid" bij Anderlecht: "Zeker met die argumenten"

Hendrik Van Crombrugge verwisselde deze zomer Anderlecht voor Genk. De doelman zit er ook op de bank, maar heeft wel weer rust gevonden. Bij paars-wit moest hij ineens plaats ruimen voor Bart Verbruggen en hoe het allemaal verlopen is, steekt toch wel wat.

Van Crombrugge kreeg het label van "te duur" rond zijn nek. "Te duur, geen puntenpakker meer. Dat voelde zeer ondankbaar. Ik ben de eerste om toe te geven dat het de laatste twee maanden onder Mazzu minder was, maar weinig mensen weten dan dat ik heel die tijd met een ontwrichte pink gespeeld heb", vertelt hij in HLN.

De toenmalige kapitein van Anderlecht verbeet de pijn. "Er was al zoveel veranderd binnen de club, daarom heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen. Dan doet het pijn om gewoon aan de kant te worden geschoven, zeker met die argumenten dat ik te duur of niet goed genoeg meer was. Het voetbal is een wereld waarin je op één dag van held naar antiheld kunt gaan."

De keuze voor Verbruggen viel heel goed uit en Anderlecht kon er zijn transferbudget aan ophangen nadat hij vertrok. Van Crombrugge overwoog het wel niet om te blijven. "Tijdens die lange vakantie heb ik géén enkel contact gehad met het bestuur van Anderlecht. Even samenzitten met de kapitein en praten over de toekomst was toch het minste wat ze konden doen?"