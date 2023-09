Louis van Gaal doet straffe uitspraken over WK: "Opgezet spel, Messi moest wereldkampioen worden"

Dat Louis van Gaal geen blad voor de mond houdt weten we al langer. Nu deed hij opnieuw zeer straffe uitspraken over WK-winnaar Argentinië.

Zo wist de voormalige bondscoach van Nederland te vertellen dat het WK in Qatar "vooropgezet spel" was. "Ik wil er eigenlijk niet zoveel over kwijt. Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen", deelde hij mee voor de camera van NOS.

"Hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", kon hij toch niet laten te zeggen.

Van Gaal ging zelfs nog een stap verder toen de vraag kwam of Lionel Messi wereldkampioen moest worden. "Dat denk ik, ja", besloot de Nederlander.