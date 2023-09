Opvallend! Vier Rode Duivels waarvan je het niet verwacht niet op groepstraining

De Rode Duivels verzamelden maandag in Tubeke. Ook vandaag werd er getraind met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijden.

De Rode Duivels zijn sinds maandag samen in Tubeke. Ze bereiden zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Azerbeidzjan en Estland.

Op de training van dinsdag ontbreekt voorlopig nog altijd Yannick Carrasco. Hij komt pas in de loop van de dag aan, omdat hij bezig was met het afhandelen van zijn transfer naar Al Shabab.

Maar ook van vier andere Rode Duivels was voorlopig geen spoor te bekennen op de groepstraining.

Jan Vertonghen, Zeno Debast, Arthur Theate en Loïs Openda bleven binnen en werkten een individueel programma af. Wat er precies aan de hand is, is momenteel niet duidelijk. Mogelijk sukkelen zij met kleine kwaaltjes en komen ze deze week nog in actie.