Westerlo zegt nee: ervaren keeper niet naar Turkije

Maar daar wil Westerlo niets van weten. Het liefst vanal willen de Kemphanen hun ervaren doelman gewoon in 't Kuipje houden. Enkele bestuursleden zouden na de slechte start van Westerlo met Bolat gesproken hebben en hem proberen te overtuigen om te blijven.

De 35-jarige doelman speelde tot nog toe 3 wedstrijden dit seizoen: tegen Club Brugge, KAA Gent en KAS Eupen. In totaal slikte Westerlo dit seizoen al 13 tegendoelpunten in amper 6 wedstrijden.

❌🇹🇷 #Westerlo doesn’t want to sell Sinon Bolat to #GaziantepFK !

🟡🏰 Due to the bad start in the competition of the goalkeeper, officials promised to Bolat certainty to be 1st Goalkeeper and convince him to stay as he is too important for the club. #mercato #JPL https://t.co/7wu4rhRYh4