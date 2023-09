D-day voor Hazard: Anderlecht zet druk en Thorgan heeft amper alternatieven

Sinds zondag uitlekte dat Anderlecht interesse toont in Thorgan Hazard is er al veel gebeurd. Er gingen heel wat telefoontjes over en weer tussen Neerpede en Dortmund. De verwachting is wel dat het vandaag in orde komt.

Er werd al stevig gediscussieeerd tussen Anderlecht, Dortmund en Hazard. Met de Duitse club zijn ze er zo goed als uit, maar met de entourage van Hazard verloopt het moeilijk. Daarom ook dat Fredberg het dossier van Oussama Idrissi op zijn bureau heeft gelegd. Hij is het plan B als er tegen pakweg 18u vanavond geen schot in het Hazard-dossier komt. Maar er wordt nog toenadering verwacht, want de Rode Duivel heeft geen andere concrete opties. En bij Dortmund gaat hij amper aan spelen toekomen dit seizoen. Aangezien hij het EK wil spelen en Anderlecht een inspanning wil doen om hem voor vier jaar te halen, mits een serieuze loonsinlevering, is hijzelf wel geneigd om het aanbod aan te nemen. Maar uiteraard is het een spelletje van kat en muis, want elke partij wil er nog het beste uitslepen.