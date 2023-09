Genomineerden voor Ballon d'Or bekend: Deze opvallende naam ontbreekt

De genomineerden voor de Ballon d'Or zijn bekendgemaakt. Dat deed France Football woensdagavond.

De enige Belg die kans maakt op de prestigieuze prijs dit jaar is Kevin De Bruyne. Voor het eerst in lange tijd staat Cristiano Ronaldo niet op het lijstje. Het einde van een tijdperk voor de Portugees die de prijs vijf keer won, al is het wel al van 2017 geleden.

Volgens de meesten zijn de grootste kanshebbers dit seizoen Lionel Messi en Erling Haaland. Messi won deze winter nog de wereldbeker met Argentinië. Haaland speelde een geweldig seizoen en brak records met zijn doelpunten: hij scoorde 52 keer in 53 wedstrijden voor Manchester City.

Ook Karim Benzema staat op het lijstje. Hij won de Gouden Bal afgelopen jaar. Intussen maakte hij de overstap naar Al-Ittihad in Saudi Arabië. Op 30 oktober zullen we weten wie er met de prijs naar huis gaat.