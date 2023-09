Standard haalt oude bekende terug bij de club

De transfermercato is bijna gesloten maar toch worden er hier en daar opmerkelijke deals gesloten. Standard kon er ook nog eentje maken.

Zo zal Steven Alzate terugkeren naar Luik. Dat meldt Standard via zijn officiële kanalen. Hij zal opnieuw overkomen op huurbasis.

Sportief directeur, Fergal Harkin, is alvast erg blij met de terugkeer van Alzate. "We zijn erg blij dat we terug een seizoen kunnen rekenen op de kwaliteiten van Steven. Hij speelde vorig seizoen fantastische wedstrijden en iedereen heeft gezien wat hij onze ploeg kan bijbrengen", staat te lezen op de website van de club.

"Ik ben ervan overtuigd dat hij de komende maanden opnieuw van essentieel belang zal zijn voor ons, dankzij zijn spelintelligentie en zijn ervaring."