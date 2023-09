📷 De 1e woorden van Thorgan Hazard als Anderlecht-speler: hij heeft lof voor zijn nieuw team

Thorgan Hazard (30) is een Anderlecht-speler. Op het laatste moment raakte zijn transfer nog rond. Een dag later sprak Hazard voor het eerst.

In de laatste uren van de transferperiode raakte de transfer van Thorgan Hazard nog rond. Anderlecht kocht hem van Borussia Dortmund voor 4 miljoen euro. Hazard tekende voor 3 seizoenen en zal er met nummer 11 spelen.

"Ik ben erg blij om bij Anderlecht te tekenen", sprak Hazard in een 1e reactie als Anderlecht-speler. "Ik had ook zin om met mijn familie naar België terug te keren."

Blijkbaar hield Hazard Anderlecht al langer in het oog: "Ik volgde de ontwikkelingen bij de club al de hele zomer op de voet en ik was onder de indruk van de mercato, de kwaliteit van de kern en het discours van de club. Ik wilde echt deel uitmaken van dit project. Ik kijk ernaar uit iedereen te leren kennen en de Belgische competitie te herontdekken."

Eerder speelde Hazard al in België. Tussen 2012 en 2014 speelde hij 2 jaar op huurbasis bij Zulte Waregem en in 2013 won hij de Gouden Schoen. In het seizoen 2012-2013 werd Hazard samen met Essevee bijna kampioen.