Ex-Cercle Brugge-speler openhartig over zijn toptransfer: "Ik kon dit niet zomaar laten liggen"

Deze zomer verliet Olivier Deman Cercle Brugge voor Werder Bremen. Zo zette de Rode Duivel een nieuwe stap in zijn carrière.

Een hele zomer waren er speculaties over een mogelijke transfer van Olivier Deman. De linkerflankspeler had er een topseizoen opzitten en werd beloond met een 1e selectie voor de Rode Duivels en meteen ook speelminuten.

Cercle Brugge stond open voor een transfer en wou op een bepaald moment zelfs elk aanbod voor Deman in overweging nemen. Deman werd uiteindelijk voor 4 miljoen euro aan Werder Bremen verkocht.

Voor Deman moest het nadien snel gaan. "Ik had zelfs geen tijd om afscheid van mijn ploegmaats te nemen", vertelde hij aan Eleven Sports. "Na de training moest ik meteen vertrekken. Het was wat hectisch."

Het was niet het afscheid dat Deman had verwacht, maar anderzijds voelt hij zich klaar om voor Bremen te spelen. "Het is de goede moment om de stap te zetten. Aan alles voel je dat het een topclub is. Door al die factoren kan ik nieuwe stappen zetten. Dus ik kon deze kans niet zomaar laten liggen", besloot hij.