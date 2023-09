L'Equipe laat Real Madrid enorm hard schrikken: 'Mbappé moet deze zomer kiezen uit drie (!) concrete clubs'

De zomermercato is dan wel voorbij, maar dat wil niet zeggen dat we de seizoensfinale van de soap rond Kylian Mbappé al hebben gezien. Meer zelfs: de Franse superster moet kiezen uit drie opties.

Het is L’Equipe dat met het verrassende nieuws op de proppen komt. De voetbalwereld neemt immers al enkele weken aan dat Kylian Mbappé al een akkoord heeft met Real Madrid, maar dat beide partijen wachten tot de aanvaller transfervrij kan verhuizen.

Komende zomer moet Mbappé inderdaad (opnieuw) beslissen over zijn toekomst. Maar de Franse sportkrant stelt die keuze een pak complexer voor. Zo is er niet één, maar zijn er maar liefst drie concrete opties voor de zeventigvoudig Frans international.

Real Madrid, PSG en... Liverpool

PSG hoopt nog steeds op een contractverlenging, terwijl Real Madrid effectief over de beste papieren beschikt. Maar ook Liverpool FC heeft zich officieel gemeld bij de 24-jarige aanvaller. En Mbappé stak in het verleden niét onder stoelen of banken dat hij een zwak heeft voor… The Reds.