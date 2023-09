Marc Degryse hoopt dat RSC Anderlecht na Thorgan Hazard met nog een toptransfer uitpakt

Thorgan Hazard maakte maandagavond de overstap naar RSC Anderlecht. Een mooie transfer, zo beseft ook analist Marc Degryse.

Met zijn 30 lentes is Hazard voor Degryse nog relatief jong. Toch heeft de analist zijn bedenkingen of Hazard nog de beste versie van zichzelf kan worden.

“Ik denk niet dat we ooit nog de Thorgan Hazard van bij Borussia Mönchengladbach zullen terugzien, toen hij in de fleur van zijn carrière zat. Maar dan nog is dit intrinsiek een transfer met een grote meerwaarde voor Anderlecht”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Conditioneel zal Hazard alvast in orde zijn. “Hij heeft de voorbereiding meegemaakt bij Dortmund en die zijn in Duitsland niet van de poes, dus dat is een goed teken. Het zal hem dus enkel aan wedstrijdritme ontbreken. In die optiek is het jammer dat Anderlecht geen Europees voetbal speelt, dan kan je toch sneller dat ritme opdoen.”

Rits, Delaney en Schmeichel zijn niet de transfers die Anderlecht de voorbije jaren deed. “Met deze groep geef je ook aan de buitenwereld het signaal dat je wil meedoen met de grote jongens.”

De transfer toont ook aan dat er budget beschikbaar is om een en ander te realiseren. Degryse hoopt dan ook dat paarswit nog zal uitpakken. “Middelen zijn blijkbaar geen probleem, zou Thorgan toch ook niet eens naar zijn broer bellen?”