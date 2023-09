Oefenwedstrijden: Club Brugge (met jongeren) en Westerlo kloppen andere eersteklassers

Club Brugge heeft een oefenwedstrijd tegen OH Leuven gewonnen. Het werd 3-0. Westerlo won met 4-3 van KV Mechelen.

Het is interlandbreak en dan maken de eersteklassers van de periode gebruik om nog wat oefenwedstrijden te spelen en de spelers die wat minder spelen wat wedstrijdritme te laten opdoen.

Club Brugge oefende tegen OH Leuven en gaf enkele jongeren speelminuten. Zo stonden De Roeve en Da Silva in de basis. Die laatste is slechts 15 jaar oud en debuteerde onlangs nog in het profvoetbal als jongste ooit.

De oefenpot eindigde op 3-0. Pas na de rust vielen de doelpunten. Barberá, Bisiwu en Homma maakten de doelpunten.

Ook Westerlo en KV Mechelen speelden een oefenduel tegen elkaar. Westerlo won met 4-3. Aan de rust stond het 2-0.