Toch nog transfernieuws na de deadline: KRC Genk ontbindt contract van overbodige speler die nog bijna 4 miljoen euro kostte

KRC Genk heeft het contract van Bastien Toma (24) in onderling overleg ontbonden. Hij kwam in de zomer van 2020 in Genk en kostte 3,7 miljoen euro, maar kon nooit doorbreken. Volgens Zwitserse media zou hij naar St. Gallen onderweg zijn.

Maandagavond was de transferdeadline, maar clubs en spelers kunnen nog steeds in onderling overleg uit elkaar gaan. KRC Genk ontdeed zich zo van Bastien Toma.

Zo kwam er een einde aan de mislukte samenwerking met de Zwitser. Toma kwam in september 2020 voor 3,7 miljoen euro over van Sion, maar speelde uiteindelijk slechts 31 wedstrijden voor Genk, verspreid over 2 seizoenen.

Toma werd verschillende keren ook uitgeleend, maar na zijn laatste uitleenbeurt kwam hij sinds januari bij Jong Genk terecht. Zo werd helemaal duidelijk dat de centrale middenvelder bij Genk geen toekomst meer had.

Een definitieve oplossing kwam er deze zomer niet. De transferdeadline is ondertussen al verstreken, maar volgens Zwitserse media is St. Gallen sterk geïnteresseerd in hem. Daarom werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.