Bakayoko doet straffe uitspraak over nieuwe generatie Rode Duivels

Johan Bakayoko zit momenteel in de selectie van de Rode Duivels. Velen denken dat de Gouden Generatie voorbij is, maar volgens Bakayoko is niets minder waar.

Hij deed tijdens een interview met Het Laatste Nieuws al meteen een straffe uitspraak over de nieuwe generatie die eraan komt. "Met onze groep kunnen we alles winnen. De cohesie is geweldig. We hebben een complete mix aan kwaliteit, ervaring en jeugd, en een goede coach die heel specifiek werkt."

Aan motivatie is er duidelijk geen gebrek bij de 20-jarige Rode Duivel. "Als we ons goed concentreren en alles geven, mogen de mensen van deze generatie veel verwachten en kunnen we onze doelen waarmaken. Ik wil alles winnen. Daar sta ik elke ochtend voor op."

Bakayoko brak vorig seizoen volledig door bij PSV, en kon deze zomer op interesse rekenen van enkele topclub (zoals PSG en Napoli). Hij begon ook dit seizoen erg sterk bij de Eindhovenaars. De winger speelde in totaal acht wedstrijden en was goed voor vijf assists.