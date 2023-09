Defour heeft mooie boodschap voor Standard-supporters, maar neemt hen ook nog iets kwalijk: "Echt walgelijk"

Steven Defour zijn tijd als voetballer is al even afgelopen. In een uitgebreid interview met RTBF praat hij over hoe hij die jaren heeft beleefd.

In 2015 maakten de supporters van Standard met een tifo over Defour. "Red or dead" stond er te lezen naast het afgehakte hoofd van Defour. Na acht jaar neemt de huidige trainer van KV Mechelen, het de supporters nog kwalijk. "Destijds heb ik niet teveel nagedacht over die tifo, maar het moet vandaag worden gezegd: het was gewoon schandalig, echt walgelijk. Ik zei het toen niet, maar het deed me pijn", vertelde hij bij RTBF. Een terugkeer naar de ploeg waar hij ooit zo geliefd waas, sluit hij vrijwel meteen uit. "Of ik ooit terugkeer naar Standard? Ik denk niet dat het een goed idee is. Het onderwerp blijft gevoelig: zodra ik tegen Standard speel, komt de vraag naar voren en krijg ik veel negatieve berichten op sociale media." Na alle positieve en negatieve dingen die Defour meegemaakt heeft met Standard, kan er toch nog steeds een goed woordje over de supporters af. "Maar ik wens hen alleen het beste bij Standard: het is zo'n mooie club, met prachtige supporters."