Dimitri De Condé is heel erg duidelijk over toekomst bij KRC Genk: "Ik noem geen namen"

KRC Genk heeft een goede transferzomer achter de rug. Niet allen financieel, maar ook sportief werd het een meevaller.

De transfer van Mike Trésor bracht de nodige centen binnen en naast hem moest er enkel afscheid genomen worden van Samatta, Preciado en Leysen.

Met de nieuwkomers Zeqiri, Bonsu Baah, Fadera, Kayembe, El Ouahdi en Van Crombrugge gaat de kern in alle richtingen erop vooruit.

“Meer en meer spelers geven aan dat ze niet koste wat kost willen vertrekken. Wij zijn meer dan een opstapje geworden, dat is heel belangrijk voor wat we willen bereiken”, is Head of Football Dimitri de Condé duidelijk bij Het Belang van Limburg.

De druk op de sportieve cel is bijzonder groot. “Het is de reden waarom ik moet verder kijken dan een al dan niet gewonnen strafschoppenserie, die financieel een enorm verschil kan maken. Zo hebben we de afgelopen maand twee keer ervaren.”

Bij Jong Genk gaat het allemaal goed vooruit. “Ik noem geen namen, maar ik zie daar enkele spelers met een grote intrinsieke waarde, zoals dat geldt voor jongens als El Khannouss of Bonsu Baah. Hoe meer we erin slagen dergelijke spelers op te leiden, hoe feller de druk op ons transferbeleid kan afnemen.”