Het zaakje van het jaar? Dit betaalt Anderlecht voor hun hele grote naam die ze binnenhaalden

Velen vroegen zich af waarom Anderlecht in godsnaam nog een doelman binnenhaalde, zeker één zoals Kasper Schmeichel. Een naam in het internationale voetbal, maar Maxime Dupé had geen reden gegeven om aan hem te twijfelen. Wel, het was een uitzonderlijk zaakje.

Schmeichel heeft zichzelf aangeboden bij Anderlecht nadat hij zijn contract bij Nice liet verbreken. Daar voelde de 36-jarige zich niet meer goed en bij paars-wit wist hij dat er een Deense leiding was en ook een paar landgenoten rondliepen. Schmeichel heeft tijdens zijn carrière heel goed zijn boterham verdiend en wou zich nog amuseren. Daarom stemde hij ook in met een heel laag basisloon. Hij tekende bij Anderlecht een contract waarmee hij 250.000 euro bruto per jaar verdient inclusief tekenpremie, weet Het Nieuwsblad. Anderlecht heeft ook een optie om hem daarna langer te houden en dan gaan de bonussen omhoog. Bij Nice verdiende hij nog 2,1 miljoen euro per jaar. Een opportuniteit die Jesper Fredberg dus niet kon laten liggen.