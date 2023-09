KV Oostende dik in de problemen? 'Faillissement op komst'

De supporters van KV Oostende trokken deze week aan de alarmbel. En blijkbaar is er inderdaad meer aan het lopen bij de kustploeg.

Het is zakenkrant De Tijd die op haar website uitpakt met het nieuws dat KV Oostende mogelijk tegen een faillissement aankijkt.

De club moet eind september immers voor de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden van de ondernemingsrechtbank komen, zo voegt de krant eraan toe.

Bij KV Oostende wordt het nieuws ondertussen ook bevestigd. Er moet inzage in de boeken gegeven worden en bepaalde vragen over de financiële toestand zouden moeten een antwoord krijgen.

Bij de club heeft men het over cashflowproblemen. De supporters drongen er in een open brief op aan dat de Amerikaanse eigenaars de club zouden verkopen.

Voorzitter en minderheidsaandeelhouder Frank Dierckens zegt dat de problemen aan de Amerikaanse aandeelhouders werden voorgelegd.

"De bal ligt nu in hun kamp", zegt Dierckens. "Net zoals in het verleden zal ik in elk geval vechten voor het voortbestaan van onze mooie club."