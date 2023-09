Waarom Kasper Schmeichel lucratief aanbod naast zich neerlegde en koos voor Anderlecht

Kasper Schmeichel had naast RSC Anderlecht nog andere opties. Uiteindelijk koos hij voor de Mauves, ondanks een lucratief aanbod uit Saoedi-Arabië.

Saoedi-Arabië had graag de diensten van de legendarische Deense doelman, die in 2016 de Engelse titel won met Leicester City, verworven. Toch koos Schmeichel voor Anderlecht. In een interview met de Deense zender TV2, legt hij uit waarom.

Toen hem gevraagd wel naar Saudi Arabië had hij meteen een antwoord klaarstaan. "Jazeker. Maar na het eerste aanbod was het gewoon: Nee, helaas kan het niet.

"Het loon dat ze boden was goed, maar zoals ik al zei, ik speel geen voetbal voor het geld. Ik speel voetbal voor avonden als deze", ging de Deense doelman verder na zijn 4-0 overwinning tegen San Marino.

De nationale ploeg waar hij zo graag voor uitkomt, speelde ook een grote rol. "Ik weet dat als ik naar Saoedi-Arabië zou gaan, ik niet per se in aanmerking zou komen voor het nationale team. Ik weet niet of ik geselecteerd zou zijn als ik was gegaan, maar dat was een risico dat ik niet wilde nemen."