Wat nu met Benito Raman? Anderlecht-bestuur deelt duidelijk standpunt

Anderlecht heeft een bewogen transferperiode achter de rug. Na veel opmerkelijke transfers bleef de club zonder oplossing voor Benito Raman.

Anderlecht wilde zijn kern afslanken maar dat lukte maar deels. Benito Raman was een pion die mocht vertrekken, al werd hij op het allerlaatste moment een hak gezet door zijn eigen ploeg.

Een transfer naar STVV was heel dichtbij voor de Belg. De club bood een huurcontract aan waarbij ze 700.000 euro zouden betalen voor zijn loon. Anderlecht zag een andere oplossing: Raman moest zijn contract verbreken zodat hij transfervrij was, maar dat zou voor de aanvaller een verlies van zo'n 350.000 euro betekenen.

Raman ging niet mee hierin en liet later op sociale media zijn ongenoegen blijken. Jesper Fredberg antwoordde via media van de club op de vraag wat er nu met Raman zal gebeuren. "Raman blijft gewoon bij ons. We zijn er niet in geslaagd om een oplossing te vinden en hij zal moeten vechten voor zijn plaats."