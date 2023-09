Bart Verhaeghe doet uitspraak die Belgische voetbalfans doet huiveren

De macht van het geld. Ook het Belgische voetbal zal de gevolgen van wat er hogerop gebeurt volgens Bart Verhaeghe in de toekomst voelen.

Amerikaanse investeerders vinden de voorbije jaren vlot de weg naar het voetbal en dat doen ze niet omdat ze het spelletje alleen maar leuk vinden.

“Ze zien in dat niet hun sporten als baseball of American football de mondiale nummer 1 zullen worden wat sport betreft, maar wel soccer”, zegt de voorzitter van Club Brugge aan Het Nieuwsblad.

Mediarechten en fanbeleving zullen de komende jaren dan ook heel belangrijk worden volgens Verhaeghe. “Er zal steeds meer geld omgaan in deze sport. De voetballers gaan nog grotere wereldsterren worden die nog beter betaald worden.”

Met alle gevolgen van dien voor de spelers. “Ze zullen er wel nog harder voor moeten werken. Clubs zullen spelers als Mbappé en De Bruyne 365 dagen per jaar kunnen opeisen. Ze gaan nog meer matchen moeten spelen en je zult kortere carrières krijgen.”

En dat zal ook zijn gevolgen hebben voor de Belgische fans. Die huiveren nu al voor matchen in de week. RDWM was de laatste club waarvan fans met een boycot dreigen voor een match op een weekdag.

“De Champions League wordt weldra afgewerkt met meer ploegen in een competitiesysteem in plaats van in poules. Wat als die matchen ooit in het weekend worden afgewerkt?”, zegt Verhaeghe nog.

Dan zal het maar logisch zijn dat Europees topvoetbal in het weekend geprogrammeerd wordt en de Jupiler Pro League zal moeten wijken naar weekdagen.