Eddy Snelders ziet extra meesterzet van Domenico Tedesco

De Rode Duivels spelen straks tegen Azerbeidzjan. Met Romelu Lukaku als spits, ondanks het feit dat hij dit seizoen haast nog niet in actie kwam.

19 speelminuten heeft Romelu Lukaku dit seizoen achter zijn naam. Die maakte hij pas na zijn zeer late uitleenbeurt aan AS Roma. Dat hij bij de Rode Duivels in het basiselftal zal staan is voor analist Eddy Snelders geen verrassing.

“Het is logisch dat je Lukaku ook zet als je hem oproept”, zegt Snelders op Sporza. “We missen met Courtois en De Bruyne al 2 sterkhouders. Als Lukaku dan ook nog eens naast de ploeg zet, dan hou je toch een heel experimentele en weinig ervaren ploeg over.”

Lukaku heeft elke wedstrijd gescoord onder Tedesco. In Estland wist hij de Belgen opnieuw over de streep te trekken. En met Big Rom te laten starten doet de Duitser volgens Snelders ook nog eens een meesterzet.

“Er is ten eerste geen discussie over de aanvoerdersband en de bondscoach toont hoe belangrijk hij Lukaku vindt, want hij zet hem zelfs na een minder actieve periode. Dat zijn ingrediënten die voor Lukaku belangrijk zijn om optimaal te presteren.”