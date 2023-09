Fans van RSC Anderlecht nu al klaar om nieuwe basiself van Riemer onderuit te halen

Anderlecht heeft er een zware transfermercato opzitten. Na veel nieuwe aanwinsten zou nu min of meer duidelijk moeten zijn voor wie Brian Riemer zal kiezen.

RSC Anderlecht haalde deze zomer maar liefst 12 nieuwe spelers. En daar horen meteen ook een aantal grote namen bij. Dit zal natuurlijk ten koste gaan van enkele spelers die de afgelopen weken op het veld stonden.

Een grote fanpagina van Anderlecht heeft op Twitter de vermoedelijke favoriete elf van Brian Riemer gedeeld. Opvallend is dat Anders Dreyer in de basiself van Riemer zou komen te staan. Ook zien we geen Théo Leoni in het middenveld...

Er onstond op Twitter meteen ook al discussie over de vermoedelijke opstelling. Vooral Dryer lijkt door de fans naar de bank verwezen te worden, al lijkt de kans dat Riemer dat zal doen maar heel erg klein.

"Zie toch liever N'diaye op linksback en heb ook grote liefde voor Leoni die ik ook altijd moet spelen vinden nu. Deze zijn beiden zeer goed aan het seizoen begonnen en verdienen voorlopig hun plek in dit elftal. Spelers zoals dreyer moeten op de bank door wanprestaties", reageerde een fan op Twitter.

"Waarom zou hij Leoni eruit halen? Als er op dat middenveld iemand eruit moet is het Rits."

"Leoni voor Dreyer anders is het vriendjes politiek."