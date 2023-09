Domper: 'Club Brugge kon sterkhouder op Jan Breydel houden, maar moet hem nu wel tijdje missen'

De transferperiode is afgesloten en bij Club Brugge hebben ze geen sterkhouder meer zien vertrekken. Een van de sterkhouders is nu wel een tijdje buiten strijd.

Tajon Buchanan had in juni al een akkoord met Internazionale, maar de deal ging nooit door. De Canadees blijft wachten tot er hem een team uitspeelt als rechtsachter of wingback. Op die manier zou hij nog meer kunnen wegen in de omschakeling.

Ook Atlético Madrid, Brentford, Sporting Lissabon, Southampton en Torino werden met Buchanan in verband gebracht. En dus is het een half mirakel dat Club Brugge nog kan rekenen op de diensten van de Canadees.

Scheurtje

Al zal dat de komende weken wel niet het geval zijn. Buchanan viel tegen KAA Gent al na een kwartier uit met een spierletsel. Daar is nu meer nieuwe over en het is geen topnieuws voor blauw-zwart.

De winger zou een scheurtje hebben opgelopen in de hamstrings. Dat weet alvast The Sports Network in Cnaada te melden. Daarmee zou hij vier tot zes weken buiten strijd zijn.