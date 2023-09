Na Antwerp en Anderlecht had/heeft ook Standard een groot plan met Rode Duivel

Standard was heel bedrijvig tijdens de zomermercato. Ook in de laatste dagen deed het met Moussa Djenepo, Isaac Hayden, Steven Alzate en Kamal Sowah nog een paar ferme deals. Maar ze mikten nog hoger.

In de wandelgangen klonk het dat Standard had gepolst bij zijn voormalige jeugdspeler en legende van de club Axel Witsel of hij geïnteresseerd zou zijn in een terugkeer naar Sclessin. De deal werd besproken, maar sprong uiteindelijk af deze zomer.

Witsel heeft nameijk nog een jaar contract bij Atlético Madrid. Er was interesse van verschillende andere clubs, maar uiteindelijk besloot hij om in Madrid te blijven en er dus zijn contract uit te doen. Volgende zomer wordt hij dan een transfervrije speler.

© photonews

Is er dan weer meer mogelijk? Sterke man Pierre Locht van Standard wilde aan de RTBF niets zeggen over de geruchten, maar sluit niets uit: "Op dit moment speelt hij nog altijd op het hoogste niveau in Europa. Als het mogelijk is, zullen we het zeker proberen, maar dat zal nog niet voor meteen zijn."

De 34-jarige middenvelder wilde ook nog dit seizoen op topniveau spelen. Voor Standard was het nochtans een ideale zaak geweest om meer ervaring en leiderschap te kunnen brengen. En Axel Witsel heeft ondertussen een paar lichtende voorbeelden.

Uitstel?

Met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn er nog twee ervaren Belgen die bij een Belgische club van levensbelang zijn. Mega Toby hielp zijn Antwerp aan de titel, Vertonghen is onmisbaar achterin bij RSC Anderlecht.

Waarom waagde Witsel de gok dan nog niet? Hij zit heel dicht bij Luik qua gevoel en er zijn ook familiale banden richting de Académie Dreyfus. Mogelijk wordt het dus gewoon een jaartje uitstel en zeker geen afstel.

Het argument dat Standard op dit moment een club is waar het minder draait? Dat hoeft alvast geen argument te zijn - kijk maar naar Vertonghen en Anderlecht. En op zich speelden beide andere Rode Duivels ook nog sterk op het moment dat ze naar België kwamen.

Witsel zou een absolute sterkhouder kunnen zijn en zowel als verdedigende middenvelder als eventueel als centrale verdediger kunnen fungeren. Het zou bovendien ook voor de supporters een bijzondere geruststelling geweest zijn. Een jaartje afzien en dan beginnen bouwen dan maar?