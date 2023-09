Voetbalfans lachen zich krom met loting Croky Cup: "Hoe fake kan het zijn?" en "Wat wil je Obbi?"

Alvast de eerste match die uit de bus kwam zorgde voor heel wat hilariteit. Obbi Oulare, speler van Lierse K., deed de trekking.

“Hey Obbi, wat zou je liefst hebben”, reageert iemand op Twitter op de loting. “Bwa tegen Antwerp thuis … neemt de 2 bovenste balletjes en draait niet. Moh… Lierse Antwerp... hoe groot is de kans Obbi?”

En precies die wedstrijd kwam uit de bus. Ook op andere kanalen wordt met heel veel ongeloof gereageerd op hoe de loting loopt en wat er uit de bus kwam.

Happy with the results of the draw? 🤔🏆 #CrokyCup pic.twitter.com/jWAVfw7iQs