Anderlecht-speler zag verrassende transfer in het water vallen en bevestigt zelf interesse: "Het is een droom"

Het bleef stil rond Kristian Arnstad. De 20-jarige middenvelder leek Anderlecht te gaan verlaten nadat de club heel wat nieuwe middenvelders binnenhaalde. Dat kwam er niet van, maar er was wel interesse van... Vincent Kompany.

Arnstad begon op Union als basisspeler, maar verdween in de loop der weken zelfs uit de wedstrijdselectie. In de pikorde van de middenvelders zit hij nu heel laag en veel speeltijd lijkt er niet weggelegd voor hem.

Toch bleek er een kans voor hem om naar de Premier League te trekken. Noorse bronnen maken gewag van een bod van 5 miljoen euro op hem van Burnley. En hij bevestigde de interesse nu zelf in de lokale media.

"De clubs bereikten geen akkoord. Uiteraars is het fantastisch om die interesse te hebben. Ik had Vincent Kompany twee jaar als coach bij Anderlecht en we hadden een heel goeie relatie. Het is een droom om op een dag in de Premier League te spelen. Nu kwam het er niet van, dus probeer ik te focussen op waar ik nu ben."