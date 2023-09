Antwerp beseft dat Saoedisch bod op Overmars en Van Bommel niet te weigeren is en reageert op geruchten

Al Shabab FC wil Mark van Bommel en Marc Overmars naar Saoedi-Arabië halen. Voor Antwerp FC is het bang afwachten. Al komt de Belgische landskampioen ook met een duidelijke boodschap naar buiten.

Mark van Bommel en Marc Overmars beschikken beiden over een lopend contract bij Antwerp FC. Met andere woorden: Al Shabab FC moet langs The Great Old passeren om het Nederlandse duo weg te plukken.

Al moet het gezegd: ook bij de Belgische landskampioen beseft alles en iedereen dat het nagenoeg onmogelijk zal zijn om zo’n bod te weigeren. Van Bommel en Overmars kunnen hun toekomst én die van hun kinderen in één klap veilig stellen door richting Midden-Oosten te trekken.

Geld of project?

Met andere woorden: de spanning is te snijden op de Bosuil. Al lijkt het momenteel enkel en alleen over geruchten te gaan. “We hebben tot op heden nog geen concrete aanbieden gekregen”, laat het stamnummer één weten aan Het Nieuwsblad. “Al Shabab heeft nog niets van zich laten horen.”