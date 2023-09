Nainggolan zegt waar het op staat: "Er is geen enkele club die me wil"

Radja Nainggolan is nog steeds op zoek naar een nieuwe club. Al lijkt de kans steeds groter dat de voormalige Rode Duivel er noodgedwongen een punt zal moeten achter zetten.

Na de ontbinding van zijn contract bij Antwerp FC ging Radja Nainggolan een kortstondig avontuur aan bij SPAL. De 30-voudig Rode Duivel had echter geen trek in een verlengd verblijf.

Er zouden gesprekken geweest zijn met KV Mechelen, terwijl ook enkele Saoedische clubs informeerden. Er kwam echter geen enkel concreet voorstel uit de bus.

Ik voel me nog sterk en mijn lichaam kan het nog steeds aan

“Ik wil nog steeds spelen”, aldus de 35-jarige Il Ninja in de Italiaanse media. “Ik voel me nog sterk én mijn lichaam kan het nog steeds aan. Het enige probleem is dat er geen enkele club is die me nog wil.”