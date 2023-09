Antwerp komt met héél slecht nieuws voor fans die Champions League willen zien op de Bosuil: "We vallen meteen met de deur in huis..."

Antwerp FC gaat met enige vertraging van start met de verkoop van mini-abonnementen voor de thuiswedstrijden in de Champions League. Ondertussen is het duidelijk waarom UEFA er eerder een stokje voor heeft gestoken. En het is géén goed nieuws.

"We vallen meteen met de deur in huis", begint Antwerp FC het veelzeggende bericht. "Helaas zullen niet alle abonnees een abonnement kunnen aankopen voor de Champions League-wedstrijden. Dat komt omdat we rekening moeten houden met enkele specifieke richtlijnen van de UEFA." In 't Nederlands: ook de UEFA eist tickets op voor onder anderen sponsoren en genodigden. "Daardoor zullen we zeshonderd fans moeten teleurstellen. Om iedere abonnee evenveel kans te geven zullen we werken met twee voorrangsperiodes." Tribune 4



Daarnaast moet Tribune 4 om veiligheidsredenen worden omgevormd van de gekende staanplaatsen naar een zittribune. Ook dit brengt een capaciteitsvermindering van de Bosuil met zich mee. Het volledige bericht kan via DEZE LINK worden nagelezen.