Wat kwam Mogi Bayat plots doen bij transfer tussen Gent en Union? Michel Louwagie komt met opvallende uitleg

Alessio Castro-Montes verruilde in de laatste dagen van de zomermercato KAA Gent voor Union SG. Opvallend: Mogi Bayat zorgde uiteindelijk voor een akkoord. Michel Louwagie legt uit.

Mogi Bayat trad niet op voor KAA Gent of Union, terwijl ook Alessio Castro-Montes hem niet als vaste zaakwaarnemer gebruikt. Uiteindelijk bleek het om noodzaak – de flankverdediger zocht al de hele zomer naar een nieuwe club – te gaan.



“De speler in kwestie werkt met twee zaakwaarnemers”, legt Michel Louwagie uit in Het Nieuwsblad. “Een Belgische en Spaanse. Maar die slaagden er niet in om een club te vinden die ook effectief een bod deden.”

Oplossing

Uiteindelijk deed Bayat wat nodig was om de zaak te beklinken. “Castro-Montes was in paniek en vreesde dat er niets meer uit de bus zou komen”, besluit de algemeen manager van de Buffalo’s. “Hij heeft toen zelf Bayat gecontacteerd om voor een oplossing te zorgen.”