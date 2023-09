Opmerkelijke namen op Europese lijst Antwerp: 'Dit is de bedoeling van Van Bommel'

UEFA gaf de spelerslijsten vrij van de ploegen die Europees spelen. Bij Royal Antwerp FC waren er toch wel enkele verrassingen.

Geen Vines, maar wel Engels en Dessoleil op de spelerslijst voor de Champions League van Royal Antwerp FC. Vooral die twee laatste namen mogen toch wel een verrassing genoemd worden.

Bjorn Engels speelde zijn laatste wedstrijd op 5 februari 2022, toen hij met een spierscheur in de dij het veld moest verlaten. Anderhalf jaar dus al zonder competitievoetbal en dan naar de Champions League moeten. Het klinkt vreemd.

Hij traint weer mee met de groep, al is dat nog maar gedeeltelijk. “Dat Antwerp hem toch opneemt in de Europese selectie wil zeggen dat het eindelijk de goede kant opgaat met Engels, al is de kans wel klein dat hij in actie komt”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Bij Dessoleil kan je nog grotere vraagtekens stellen. The Great Old wou deze zomer echt van hem afgeraken, maar dat lukte niet. Het enige wat je kan zeggen is dat Van Bommel bang is wat er met Toby Alderweireld zal gebeuren.

Zijn schouderblessure zou gunstig evolueren, maar wellicht zal de trainer van The Great Old in volgens de haalbaarheid van bepaalde duels keuzes maken om Alderweireld niet alles te laten spelen. Mogelijk ligt daar een kans voor Dessoleil, al doen Soumaïla Coulibaly en Zeno Van den Bosch het zeker niet slecht.