'Twee Rode Duivels vinden nog oplossing na woelige transfermercato'

Voor diverse Rode Duivels was het stilaan echt alle hens aan dek. De meeste transfermarkten zijn inmiddels namelijk gesloten. Toch blijft het nog gonzen van de geruchten. Al is er soms ook officieel nieuws.

Leander Dendoncker is op een zijspoor terechtgekomen bij Aston Villa. Dat team haalde hem in 2022 definitief weg bij Wolverhampton Wanderers. Bij Aston Villa kon hij zich echter niet helemaal doorzetten, waardoor een oplossing zich opdringt.

Mogelijk ligt de oplossing in Turkije, want daar is de transfermarkt nog open tot vrijdagavond 15 september. Fenerbahçe zou hem graag willen huren met een aankoopoptie, weten Engelse media te melden. En dat zou een oplossing kunnen zijn voor de Engelse club ook.

𝐋𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 𝐅.𝐂. 𝐩𝐫𝐨𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐬𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 ! 🔴⚫️@ArthurTheate et 𝗪𝗮𝗿𝗺𝗲𝗱 𝗢𝗺𝗮𝗿𝗶 prolongent l'aventure jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ avec le SRFC. ✍️#ToutDonner — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 14, 2023

Ondertussen is er ook officieel nieuws naar buiten gekomen over Arthur Theate. Die stond in de belangstelling van onder meer RB Leipzig, maar tot een deal kwam het niet. Nu heeft zijn Franse club Rennes de knoop doorgehakt.

Ze hebben Theate een nieuw verbeterd contract aangeboden, waardoor hij meteen tot juni 2027 vastligt bij de Franse club. Een ultieme transfer zal er dus niet meer komen, de Rode Duivel gaat zich via Rennes proberen in de basisploeg voor het EK in Duitsland te spelen.