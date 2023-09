Wat Vincent Mannaert doet in kleedkamer? "Da's een publiek geheim, maar toch"

Westerlo nam Thomas Van Den Keybus deze zomer over van Club Brugge. Een andere wereld, zo laat de middenvelder weten.

Nadat Thomas Van Den Keybus al door Club Brugge aan Westerlo verhuurd werd, volgde deze zomer een definitieve overstap. Het verschil tussen beide clubs is groot, zo beseft hij zelf ook wel.

“’t Is toch anders, dat gevoel bij Club in vergelijking met dat hier bij Westerlo”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “De druk is enorm bij een topclub. In de Play-offs kwam Vincent Mannaert weleens de kleedkamer binnen bij een mindere match. Da’s een publiek geheim, maar toch.”

Van Den Keybus had het niet gemakkelijk met die druk. “Ik dacht ook veel te veel na in die tijd. Wat gaan ze zeggen als ik straks balverlies lijd, en dat soort zaken. Het ging zover dat ik zelfs voor een wedstrijd al alle mogelijke situaties in mijn hoofd doorliep.”

Al had hij het graag ook anders gedaan. “Zo stond ik extra geconcentreerd op het veld en vond ik vaak meteen de oplossing. Eigenlijk zou ik nog wat extra Maxim De Cuyper mentaliteit willen hebben. Die denkt gewoon: Schijt aan alles en gewoon spelen. Waarmee ik bedoel dat hij onbevangen speelt, maar nog wel altijd zijn taken uitvoert natuurlijk.”