Brys vol lof over tegenstander, maar: "In elke wedstrijd zijn er kansen om punten te pakken"

OH Leuven ontvangt zondag de huidige leider van het klassement. Coach Marc Brys kijkt vooruit op de wedstrijd tegen KAA Gent.

Afgelopen weekend werd er niet gevoetbald in de Jupiler Pro League vanwege de interlandbreak. Twee weken geleden behaalde OH Leuven hun eerste driepunter van dit seizoen tegen KV Kortrijk. “We hopen op dit elan verder te gaan en goed voetbal te blijven brengen”, begint Brys zijn betoog op de website van de club.

KAA Gent, de best voetballende ploeg van het land volgens de trainer van OHL, is de tegenstander. “KAA Gent is een ploeg met heel veel kwaliteit. Zowel achterin als in de aanval. Ze spelen heel goed voetbal en hebben een snelle omschakeling,” aldus Brys.

OHL won het laatst van KAA Gent in 2020, maar ze zijn vastberaden om daar zondag verandering in te brengen. “We geloven in ons eigen kunnen. In elke wedstrijd hebben we de mogelijkheid om punten te pakken, dus daar gaan we ook dit weekend volledig voor”, besluit Brys.

Mathieu Maertens is nog steeds niet inzetbaar. Hij heeft nog last van zijn zicht, maar sukkelt ook met zijn hamstring. Door een scheurtje zal hij 6 à 8 weken out zijn. Daarnaast kan Brys ook niet rekenen op Nathan Opoku en de langdurig geblesseerde Alexandro Calut.