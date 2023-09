KAA Gent reageert op harde woorden Castro-Montes: "Dit gaf hij intern aan"

Voor Het Nieuwsblad liet Castro-Montes zich erg hard uit over zijn ex-club KAA Gent. De Oost-Vlaamse club kwam met een reactie op de woorden van de flankmiddenvelder.

Volgens Castro-Montes, die nog één seizoen onder contract stond bij KAA Gent, kreeg hij een nieuw contract aangeboden met slechtere voorwaarden. "Ik ga niet inleveren. Na vier mooie jaren vond ik dat eigenlijk wel een gebrek aan respect, al begrijp ik ergens nog wel dat ze me wilden verkopen. Maar mijn laatste contractjaar uitdoen, dat was helemaal geen optie. Dat hebben ze me duidelijk gemaakt: ofwel was het vertrekken, ofwel een jaar in de B-kern", vertelde hij in een interview voor Het Nieuwsblad.

Een soort van drukmiddel volgens de flankmiddenvelder. Gent zelf benadrukt nu echter dat het Castro-Montes zelf is die de club wou verlaten. “KAA Gent herhaalt dat Alessio Castro-Montes zelf onze club wilde verlaten. Dat gaf hij intern aan en zei hij eind juli ook openlijk in de media. Om niet in de problemen te komen, anticipeerde het bestuur daarop door twee vervangers aan te trekken."

"Voorts was Alessio voltijds lid van de A-kern en trainde hij niet mee met de beloften, behalve wanneer hij de wedstrijdselectie niet haalde en niet bij de A-ploeg kon zijn. Tot slot benadrukken we dat Alessio een waardevolle speler geweest is van KAA Gent en wensen we hem veel succes bij Union", klinkt het onder meer.