Van Bommel geeft uitleg bij vreemde keuzes en heeft ook goed nieuws over blessure

De Europese lijst van Antwerp heeft wel voor wat commotie gezorgd. Eerst en vooral omdat Sam Vines er door een administratieve fout niet opstond. Daarna omdat Björn Engels en Dorian Dessoleil er wel opstonden.

Dessoleil was door Van Bommel zo goed als afgeschreven. Na de match op Union zag Van Bommel nog De Laet uitvallen en dus werd hem gevraagd of het een mogelijkheid was om Dessoleil uit de beloftenkern te halen.

Zijn antwoord daarop was toen duidelijk: "Nee, absoluut niet!" Maar de situatie kan veranderen. "Dat heb ik toen gezegd, maar het kan altijd veranderen hé. We hebben redelijk wat blessures achteraan."

Engels heeft dan weer al meer dan anderhalf jaar geen match gespeeld. De verdediger sukkelt met een complexe spierblessure. Maar hij zou dichtbij zijn rentree staan. “Björn is inderdaad aan het revalideren en heeft al een aantal dagen heel kort met de groep meegetraind”, zei Van Bommel. “Dat bouwen we langzaam op, zoals bij elke blessure, zodat we niet van nul naar ­honderd gaan.”