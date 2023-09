Franky Van Der Elst komt wel heel straf uit de hoek: "Zullen ze bij Club niet graag horen"

RSC Anderlecht haalde in de zomermercato nog Kasper Schmeichel binnen. Voor velen een onbegrijpelijke zet van Jesper Fredberg.

Het was vreemd opkijken toen Anderlecht de komst van Kasper Schmeichel aankondigde. Paarswit had deze zomer met Maxime Dupé al een doelman binnengehaald en die deed het in de competitiestart meteen meer dan voortreffelijk.

Riemer liet vrijdag op zijn persconferentie weten dat Dupé zondag zal spelen tegen KV Kortrijk, omdat Schmeichel nog maar één dag op Anderlecht was.

“Als buitenstaander lijkt me dit een move die niet nodig was, een beetje voor de galerij. 't is die Deense connectie, hé. Maar als je denkt: we hebben toch nog een keeper nodig… Misschien hebben ze op training wel mindere kanten van Dupé gezien en zijn ze beginnen twijfelen. Ze moeten het maar oplossen”, is Van Der Elst duidelijk in Het Nieuwsblad.

De verwachtingen voor dit seizoen zijn gigantisch groot bij Anderlecht. “Als dit niet goed afloopt, zou het wel eens kunnen dat er volgend jaar bij Anderlecht heel wat minder Denen rondlopen. Met zo'n kern moét je meedoen voor de titel. Niet gewoon op de vijfde plaats hangen, of matchen spelen waarin je wat op de eigen zestien staat te wachten, zoals in Genk. Als je zulke namen haalt, zijn er geen excuses meer.”

En dan komt Van Der Elst met een straffe uitspraak. “Je bent wel Anderlecht, hé. Ik ga nu iets zeggen dat ze niet graag horen op Club, maar Anderlecht is gewoon de grootste club van België. De druk om nu resultaten te halen na die elfde plaats van vorig jaar is zo groot dat er nu een omslag gemaakt is en ze niet meer op jonge gasten mikken. Het is nu aan Riemer.”