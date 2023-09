Kan Club goudhaantje deze winter houden? Deila blijft rustig: "Anders zou hij nu niet hier zijn"

In het absolute slot van de transferperiode ontving Club Brugge nog een bod van 30 miljoen euro van Chelsea op Antonio Nusa. Zowel club als speler weigerden resoluut.

Antonio Nusa wil zich dit seizoen op Jan Breydel bewijzen, en dat gaf Ronny Deila ook aan op de persconferentie voor Charleroi. Hij is er gerust in dat zijn goudhaantje nog minstens één seizoen in Brugge zal blijven.

"Daar denk ik niet aan, ik denk dat het goed is voor hem dat hij blijft. De eerste twee seizoenen heeft hij bijna niet gespeeld, en nu speelt hij regelmatig. Hij zal zeker ook regelmatig blijven spelen dit seizoen, als hij zichzelf laat zien zoals hij dat nu doet", is Deila duidelijk.

Zowel club als speler nemen geen te overhaaste beslissingen. "Hij weet wat hij doet. Hier blijven, Europees spelen, hopelijk voor prijzen meedoen. Het is de beste ontwikkeling die hij kan doormaken. Als hij zich klaar voelt en hier alles gezien heeft, zal hij vertrekken."

"Dat is waar Club Brugge om draait. Jonge spelers ontwikkelen, gebruiken en ermee winnen, maar langs de andere kant hen kansen bieden wanneer grote clubs komen aankloppen."