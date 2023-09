KVK-supporters verstoren training spelers daags voor wedstrijd tegen Anderlecht: "Nieuwe start vanaf morgen"

Geen verhitte boel, maar een constructief gesprek met de spelers. Daags voor de wedstrijd tegen Anderlecht verstoorden enkele Kortrijk-supporters de training van hun club.

Met een vijftigtal waren ze, om de spelers aan te tonen dat ze nog achter hen staan en om hen te tonen hoe belangrijk het duel van morgen tegen Anderlecht is. De supporters hopen dat iedereen terug op één lijn zit na de dramatische seizoensstart van de West-Vlamingen.

“Spelers en staff reageerden positief”, klonk het bij de KVK-aanhang. “Nieuwe start vanaf morgen, KVK till we die", klonk het constructief.

Na een 1/18 hebben De Kerels dringend punten nodig in de Jupiler Pro League, nadat het vlak voor de interlandbreak tegen andere degradatiekandidaat OHL met 3-0 de boot in ging. Een stuntzege in eigen huis tegen een Anderlecht in vorm zou in ieder geval zeer mooi meegenomen zijn.