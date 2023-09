Bij OH Leuven is het geen peis en vree, coach Brys haalt opnieuw uit naar bestuur: "Anders lieg ik"

Bij het ambitieuze OH Leuven is het deze zomer al tot zware discussies gekomen. Met 5 op 18 kennen de Vlaams-Brabanders een slechte start en Marc Brys kwam al ter discussie te staan bij de fans. Intern is het echter ook niet allemaal peis en vree.

Brys kloeg al voor de start van de competitie dat hij meer versterkingen nodig had om het vertrek van een aantal sterkhouders op te vangen. Uiteindelijk moest hij tot het sluiten van de transfermarkt wachten op Maziz en Braut Brunes.

Maar een diepe spits, een goalgetter, kwam er niet bij. En dat was het profiel waar hij het meest op hamerde. Het is ook het probleem van OHL elk seizoen onder Brys. Het zal weer corrigeren in de wintermercato worden. En daar is hij niet gelukkig mee.

"Je vraagt of ik tevreden ben over de mercato. En ik ben niet tevreden", aldus Brys bij ROB-tv. "Ik hoef dat niet uit te leggen. Er zijn een aantal zaken op voorhand afgesproken, maar niet ingevuld. Ik kan onmogelijk nu zeggen dat ik tevreden ben, want dan ben ik aan het liegen."