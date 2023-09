Transfer Cobbaut lekte uit door... zijn vriendin: "Ze zat er wel mee"

Elias Cobbaut is terug bij KV Mechelen, de club waar hij zijn profcarrière lanceerde. Op huurbasis weliswaar. De 25-jarige verdediger vertelt over hoe zijn vriendin het nieuws vroegtijdig de wereld instuurde.

Cobbaut was nog aan het onderhandelen toen zijn vriendin al een berichtje naar hun vrienden stuurde dat ze zouden terugkeren. "Ik had haar gezegd dat het wel in orde zou komen", doet hij het verhaal in GvA.

"Maar zolang het contract nog niet was getekend, kon het natuurlijk nog misgaan. Ach, ik kan het haar niet kwalijk nemen, want het was een privébericht dat niet bedoeld was voor de buitenwereld. Ze zat er wel mee, gelukkig viel er een last van haar schouders toen het officieel werd."

Bij Parma voelde hij dat er weinig speelkansen inzaten. "En dan moet je iets doen, hè. Tim Matthys had in het begin van de transferperiode al eens gepolst, die optie heb ik altijd opengehouden. Toen heb ik aan Tim laten weten dat ik KV nog steeds zag zitten en vanaf dan ging het snel. Nu ja, het waren moeilijke onderhandelingen, maar iedereen heeft toegevingen gedaan."