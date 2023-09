Analist vergelijkt flitsende Doku met Eden Hazard: "In die fase misschien wel de beste ter wereld"

Jérémy Doku maakt indruk bij Manchester City. Eric Van Meir haalde voor Play Sports de loftrompet boven voor de flankaanvaller.

De analist vindt Doku op zijn positie een van de allerbeste ter wereld. "In die fase van het veld is hij misschien wel de beste ter wereld. Sommigen zeggen doorlopend dat hij te weinig goals scoort en assists geeft. Maar hij is o zo gevaarlijk en dat bijna doorlopend. Hij kan op de korte ruimte voor gevaar zorgen en ook vanaf lange afstand. Die startsnelheid van hem is waanzinnig”, geeft hij aan.

Nog waanzinniger dan die van Eden Hazard in zijn beste dagen, volgens Van Meir. "Hij is nog explosiever dan Eden Hazard, die wel balvaster was. Maar ik ben er zeker van dat hij betere statistieken bij elkaar gaat spelen dan Grealisch."

Coach Pep Guardiola kwam na de wedstrijd tegen West Ham United al met uiterst lovende woorden voor zijn flankaanvaller. Hij vertelde dat hij "zo een prestatie van een winger al lang niet meer heeft gezien."